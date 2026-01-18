Elezioni amministrative affollate a Casagiove | tutti i nomi dei politici in campo

Le elezioni amministrative di Casagiove si avvicinano e il panorama politico locale si intensifica. Nonostante le voci e le indiscrezioni, i candidati ancora non hanno ufficializzato le proprie candidature. In questo scenario, è importante seguire gli aggiornamenti per conoscere i protagonisti e le loro proposte, in un momento di grande attesa per la comunità.

Le indiscrezioni in vista delle prossime elezioni Amministrative di Casagiove si fanno sempre più insistenti, ma al momento nessuno dei protagonisti della politica locale sembra disposto a scoprire completamente le proprie carte. Il quadro che emerge è quello di una competizione potenzialmente molto affollata, segnata da dialoghi trasversali, possibili ritorni sulla scena politica e strategie ancora in fase di definizione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello dell'ex assessore Giuseppe De Simone, che starebbe lavorando alla costruzione di una propria lista. In queste settimane, De Simone avrebbe avviato interlocuzioni anche con alcuni esponenti dell'attuale maggioranza, segnale di un possibile riposizionamento politico in vista del voto.

