elezione di ida lonardo le congratulazioni di pellegrino mastella

Pellegrino Mastella porge le proprie congratulazioni a Ida Lonardo per la sua elezione a presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento. Un riconoscimento importante che testimonia la fiducia riposta nelle sue competenze. A lei e al nuovo consiglio, al Revisore e al Comitato Pari Opportunità, augura un proficuo percorso di lavoro e collaborazione per il bene della professione e della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ida Lonardo per la prestigiosa elezione a presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento, a tutto il Consiglio, al Revisore e al Comitato Pari Opportunità. Un risultato importante, frutto di competenza, impegno e profonda conoscenza del territorio. Sono certo che saprà guidare l’Ordine con equilibrio, visione e spirito di servizio”. Cosi in una nota, il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella. “ Nella convinzione che il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e ordini professionali rappresenti un valore decisivo per costruire percorsi di sviluppo condivisi, si fa largo l’esigenza di definire progetti concreti che coinvolgano diversi enti istituzionali, per valorizzare la loro crescita professionale, favorire l’inserimento della figura del Commercialista in nuove aree di attività e creare nuovi sbocchi professionali, nell’interesse di tutti”, conclude Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti: Ida Lonardo eletta a Benevento

Il 16 gennaio 2026, si sono concluse le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, con modalità di voto online. Ida Lonardo è stata eletta nuovo presidente dell’Ordine, assumendo l’incarico dopo aver ottenuto il consenso dei colleghi. Questa nomina segna un importante passaggio per l’istituzione, che continua il suo percorso di aggiornamento e rafforzamento professionale nel territorio.

