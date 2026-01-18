Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si terrà il match Elche-Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga. In questa occasione, verranno comunicate le formazioni ufficiali, analizzate le quote e formulati i pronostici. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con gli andalusi che cercano di migliorare la propria posizione in classifica e di affrontare le criticità recenti.

La prima giornata di ritorno della Liga si chiuderà lunedì notte, col consueto posticipo: le squadre che si incroceranno saranno Elche e Siviglia, che in classifica sono separate da tre punti. I valenciani sono una neo-promossa e hanno disputato un girone d'andata ricco di contenuti e risultati; ultimamente hanno rallentato l'andatura e in settimana sono.

Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si aggrava la crisi degli andalusi?

Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si aggrava la crisi degli andalusi?Analisi di Elche-Siviglia, partita della prima giornata di ritorno della Liga in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez ValeroLunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Elche e Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga.

Il Calcio in TV oggi 19 gennaio 2026 18.30 Cremonese-Verona (Serie A) - DAZN 20.30 Cosenza-Crotone (Serie C) - RAI SPORT 20.45 Lazio-Como (Serie A) - DAZN 21.00 Brighton-Bournemouth (Premier League) - SKY 21.00 Elche-Siviglia (Liga) - DAZN La x.com

