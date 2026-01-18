Analisi di Elche-Siviglia, partita della prima giornata di ritorno della Liga in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, valutando lo stato di forma delle squadre e le possibili dinamiche di gioco. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla situazione degli andalusi, che attraversano un periodo di crisi.

La prima giornata di ritorno della Liga si chiuderà lunedì notte, col consueto posticipo: le squadre che si incroceranno saranno Elche e Siviglia, che in classifica sono separate da tre punti. I valenciani sono una neo-promossa e hanno disputato un girone d’andata ricco di contenuti e risultati; ultimamente hanno rallentato l’andatura e in settimana sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si aggrava la crisi degli andalusi?

Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez Valero

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Elche e Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga. La partita si gioca al Martinez Valero, con le due squadre separate da tre punti in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida di fine giornata.

Siviglia-Celta Vigo (lunedì 12 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani sognano il colpaccio

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Siviglia e Celta Vigo, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle dinamiche di classifica e alle motivazioni delle squadre. Un'occasione per comprendere l'importanza di questo incontro per entrambe le squadre, in un momento delicato della stagione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez Valero ift.tt/NtH6qxM #scommesse #pronostici x.com

DATTERI Barhi MATURI in strada zona ELX, SPAGNA: maggior numero di palme e di ORE di SOLE d'EUROPA Max Gaetano nella zona tra Elche e Alicante nella Comunità autonoma Valenzana, in valenciano Comunitat Valenciana. Alicante è la PROVINCIA facebook