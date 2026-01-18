A seguito di recenti controlli, sono state chiuse due discoteche nel Cremonese: il

Il provvedimento colpisce il "Moma Club" di Crema, dove delle "fontane" apposte su delle bottiglie avevano scatenato un principio d'incendio, e il "Juliette" di Cremona. In quest'ultima un giovane era stato aggredito alla gola con un taglierino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Effetto Crans Montana nel Cremonese: chiuse due discoteche

Fontane pirotecniche e rischio incendio: dopo la strage di Crans-Montana chiuse due discoteche tra Cremona e Crema

Dopo l’incidente di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche tra Cremona e Crema. In particolare, sono state chiuse due strutture per rischi legati all’uso di fontane pirotecniche e alla prevenzione degli incendi. La Questura ha rafforzato le verifiche per garantire ambienti più sicuri, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici.

Controlli a raffica nei locali in Italia: è l’effetto Crans-Montana. Due i fattori per evitare problemi – Il video

A seguito degli eventi di Crans-Montana, le autorità italiane intensificano i controlli nei locali pubblici. Per prevenire rischi, si valuta l’introduzione di norme più restrittive, come il divieto di scintillii sulle bottiglie. Due fattori chiave sono alla base di questa discussione: la sicurezza dei clienti e la prevenzione di incidenti. Il video allegato illustra i principali aspetti di questa misura e le ragioni di un possibile intervento legislativo.

