Edicole e imprese giovani martedì scadono i bandi

Martedì è il termine per la presentazione delle domande relative ai bandi a sostegno delle edicole e delle giovani imprese. Il contributo di 15.000 euro a fondo perduto mira a rafforzare attività di vicinato, contribuendo alla loro continuità e al ruolo di punto di riferimento per la comunità. Questa iniziativa intende sostenere realtà fondamentali per la vita urbana e culturale del territorio.

Martedì scadono i bandi a sostegno delle edicole e delle giovani imprese. Il bando edicole consiste in 15mila euro a fondo perduto per supportare queste attività di vicinato che sono anche un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano un presidio anche come riferimento culturale. Potranno accedere al bando le edicole che hanno almeno il 70 percento di attività di vendita di quotidiani e periodici. Anche in questo caso il contributo minimo è di 500 euro e quello massimo di 3mila. Il bando per le giovani imprese di Cesenatico mette a disposizione 30mila euro per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità, creando le condizioni per un miglior accesso ai servizi degli under 40 che vogliono investire.

