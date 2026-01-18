Eccellenza vittoria della Messana sul Melilli firmata Cannavò e Gueye

La Messana ha conquistato una vittoria per 3-2 contro il Melilli, in una partita equilibrata e intensa. La sfida si è mantenuta aperta fino all’ultimo minuto, evidenziando impegno e determinazione da entrambe le squadre. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nel cammino del team, dimostrando solidità e capacità di reagire in situazioni di pressione.

