Eboli incidente nella notte sulla Provinciale 30 | bimbo di 8 anni lotta in ospedale

Nella notte di sabato, sulla Provinciale 30 a Eboli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di otto anni, residente a Battipaglia. Attualmente, il bambino si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Una serata che si è trasformata in un incubo. Un bambino di appena otto anni, residente a Battipaglia, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo un violento incidente stradale avvenuto sabato sera in località Fiocche, lungo la Strada Provinciale 30, nel territorio.

Brutto incidente sulla neve. Bimbo di 8 anni cade nella scarpata e fa un volo di 15 metri

Un incidente si è verificato ieri sulle piste di Abetone, in provincia di Pistoia. Un bambino di 8 anni è caduto in una scarpata, facendo un volo di circa 15 metri mentre si trovava con alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni del giovane coinvolto.

Incidente nella notte sulla Regina a Moltrasio: coinvolto anche un bambino di 7 anni

Nella notte di ieri, si è verificato un incidente lungo la statale Regina a Moltrasio, una delle principali vie del lago di Como. Due veicoli sono entrati in collisione, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino di 7 anni. L’accaduto ha riguardato un tratto molto trafficato, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le condizioni delle persone coinvolte.

