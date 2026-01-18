Eboli incidente nella notte sulla Provinciale 30 | bimbo di 8 anni lotta in ospedale

Da salernotoday.it 18 gen 2026

Nella notte di sabato, sulla Provinciale 30 a Eboli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di otto anni, residente a Battipaglia. Attualmente, il bambino si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un incidente si è verificato ieri sulle piste di Abetone, in provincia di Pistoia. Un bambino di 8 anni è caduto in una scarpata, facendo un volo di circa 15 metri mentre si trovava con alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni del giovane coinvolto.

Nella notte di ieri, si è verificato un incidente lungo la statale Regina a Moltrasio, una delle principali vie del lago di Como. Due veicoli sono entrati in collisione, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino di 7 anni. L’accaduto ha riguardato un tratto molto trafficato, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le condizioni delle persone coinvolte.

