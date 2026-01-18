E-Work, a Vicenza presso il PalaBubani, si prepara ad accogliere alle 18 un evento dedicato a promuovere un atteggiamento positivo. L’iniziativa nasce dall’intento di offrire un momento di riflessione e speranza, in un periodo difficile per la comunità. Un’occasione per condividere idee e supporto, contribuendo a rafforzare il senso di coesione locale.

Pensare positivo. Con questo mantra nella testa, l’ E-Work ospiterà alle 18 Vicenza, cercando nel PalaBubani la spinta per uscire dal momento nero che sta attraversando. La prestazione con Trieste ha mostrato che la squadra dovrà lottare parecchio per evitare i playout e per rialzare la testa da un periodo negativo, nel quale sono arrivate sei sconfitte nelle ultime sette. La nota positiva è che dal sesto al penultimo posto sono racchiuse sette squadre in due soli punti e dunque basta una vittoria per recuperare terreno, ma per centrarla l’E-Work non potrà certamente tirare con il 1674 come a Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E-Work, occhio a Vicenza (e all’ex Nori)

Leggi anche: Basket A2 femminile. E-Work, Alice Nori ai saluti. La pivot cervese va a Vicenza

Leggi anche: La fiera del lavoro 'Work on work' chiude a 6mila presenze: già ufficiali le date del 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

E-Work, occhio a Vicenza (e all’ex Nori) - Work ospiterà alle 18 Vicenza, cercando nel PalaBubani la spinta per uscire ... msn.com