La Juventus subisce una sconfitta inaspettata contro il Cagliari, con un risultato che mette in discussione alcune scelte recenti. Un investimento di 46 milioni sembra non aver portato i risultati sperati, sollevando dubbi sul futuro lontano da Torino. La partita evidenzia ancora una volta le criticità nella manovra offensiva e le difficoltà di alcuni giocatori chiave, aprendo un dibattito sulla direzione della squadra.

Battuta d’arresto per la Juventus sul campo del Cagliari: l’attacco non incide, c’è un giocatore che sta particolarmente deludendo nella squadra bianconera La Juventus cade inaspettatamente sul campo del Cagliari, punita nella ripresa dal destro al volo di Mazzitelli. Evidente nell’occasioni la dormita della difesa bianconera, specialmente di Perin che si è fatto sorprendere con troppa facilità dalla conclusione del centrocampista di casa. Openda può lasciare la Juve in estate (Ansa) – Calciomercato.it La Juve si lecca le ferite per una battuta d’arresto che complica la corsa Champions e che chiude quasi definitivamente i sogni scudetto della formazione di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - È un corpo estraneo alla Juve: 46 milioni buttati, futuro lontano da Torino | CM

Una Juve da scudetto: triplo colpo da 125 milioni e sgarbo all’Inter | CM.IT

La Juventus si prepara alla finestra di mercato con un investimento di 125 milioni di euro, puntando a rafforzare la rosa per la seconda parte della stagione. La dirigenza lavora con attenzione sugli obiettivi principali, con un occhio anche alle strategie per il futuro, in vista di giugno. Un intervento deciso volto a migliorare la competitività della squadra e a consolidare la posizione in classifica.

Leggi anche: Pagelle Lazio Juve: Conceicao almeno ci prova, David fantasma e corpo estraneo. Ma Tudor in allenamento cosa sta vedendo!? – VIDEO

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Rubrica C'è Posta Per #IlCorpoEstraneo Pubblico anche oggi. Lasciatemi però dire che queste riflessioni sono un livello pro e sono davvero grata di poterle condividerle con noi. "Leggo Il Corpo Estraneo in silenzio e non commento quasi mai, ma questa inizi - facebook.com facebook