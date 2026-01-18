È nata Chloe Barbano

Da viterbotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È nata Chloe Barbano, un nuovo membro della famiglia Barbano. Papà Giorgio e mamma Sara Mancarella, entrambi di Viterbo, comunicano con gioia e affetto la nascita della loro bambina. Un momento speciale che segna l’inizio di una nuova fase di vita e di famiglia.

. Lo annunciano, con immensa gioia e commozione, papà Giorgio e mamma Sara Mancarella, entrambi viterbesi. È la loro primogenita, venuta alla luce alle 19,44 di giovedì 15 gennaio all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. La piccola pesa 3,345 chili. Anche i nonni, i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: The end a San Giovanni Rotondo: nove consiglieri mandano a casa il sindaco Barbano voluto da Conte

Leggi anche: Cade l'amministrazione Barbano, l'affondo di Fratelli d'Italia: "17 mesi di caos politico e amministrativo"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.