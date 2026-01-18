È nata Chloe Barbano

È nata Chloe Barbano, un nuovo membro della famiglia Barbano. Papà Giorgio e mamma Sara Mancarella, entrambi di Viterbo, comunicano con gioia e affetto la nascita della loro bambina. Un momento speciale che segna l’inizio di una nuova fase di vita e di famiglia.

