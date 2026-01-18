È nata Chloe Barbano
È nata Chloe Barbano, un nuovo membro della famiglia Barbano. Papà Giorgio e mamma Sara Mancarella, entrambi di Viterbo, comunicano con gioia e affetto la nascita della loro bambina. Un momento speciale che segna l’inizio di una nuova fase di vita e di famiglia.
Lo annunciano, con immensa gioia e commozione, papà Giorgio e mamma Sara Mancarella, entrambi viterbesi. È la loro primogenita, venuta alla luce alle 19,44 di giovedì 15 gennaio all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. La piccola pesa 3,345 chili.
