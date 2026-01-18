È stato comunicato il decesso di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’età di 76 anni. La società ha espresso il suo cordoglio attraverso i canali ufficiali, ricordando la sua figura come leader e figura di riferimento per il club e i suoi sostenitori. La scomparsa di Commisso rappresenta una perdita importante per il mondo del calcio e per la famiglia viola.

AGI - E' morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La notizia è arrivata dalla stessa società calcistica con questo post sui social: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) Commisso era malato da tempo ma non c'erano stati segnali di un aggravamento delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Aveva 76 anni

Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni

È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all'età di 76 anni. Nato in Calabria, si era trasferito negli Stati Uniti all’età di 12 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del calcio e per la società viola. La notizia è stata riportata nella notte italiana, lasciando un vuoto tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

E' morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Aveva 76 anni

È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’età di 76 anni. La società ha annunciato la sua scomparsa tramite i propri canali ufficiali, esprimendo il dolore della famiglia Commisso e dei propri tifosi. Rocco Commisso è stato una figura importante nel mondo del calcio italiano, lasciando un segno duraturo nella storia della Fiorentina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rocco Commisso morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni

E' morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Acquistò le piante del Viola Park al Vivaio Vannucci di Pistoia - facebook.com facebook

E' morto Rocco Commisso, dal 2019 patron e anima della Fiorentina. Un uomo con un carattere forte che ha spesso diviso i fiorentini e il calcio italiano x.com