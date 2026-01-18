È morto all’improvviso Roberta Capua il dolore per la scomparsa dell’ex marito

Da caffeinamagazine.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Capua ha condiviso in diretta a Verissimo il dolore per la perdita improvvisa dell’ex marito, un episodio che ha profondamente segnato la sua vita e la sua famiglia. In un momento di grande sincerità, l’attrice ha parlato di come questo lutto abbia influito sul suo percorso personale, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso su un’esperienza difficile da affrontare.

Nel salotto televisivo di Verissimo, Roberta Capua ha scelto di raccontare uno dei momenti più complessi e dolorosi della sua vita, aprendo il cuore su un lutto che ha cambiato per sempre il suo equilibrio personale e familiare. Davanti alle telecamere, la conduttrice ha ripercorso con lucidità e commozione la scomparsa improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo, un evento che ha lasciato un segno profondo nonostante una separazione avvenuta da tempo. >> Schianto nella notte, impatto devastante: dramma sulla provinciale Il racconto prende forma partendo da una perdita che, come ha spiegato lei stessa, è arrivata senza alcun preavviso, travolgendo ogni certezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano: “Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente”

Leggi anche: Roberta Capua, il dolore per la morte dell’ex marito Stefano Cassoli: ‘Nostro figlio doveva festeggiare il diploma’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.