E' il giorno di Atalanta-Salernitana | tanti dubbi di formazione per Raffaele le scelte

Oggi si disputa Atalanta-Salernitana, un incontro caratterizzato da incertezze di formazione, specialmente per Raffaele. Golemic resta in dubbio a causa della febbre, e nelle ultime settimane si sono testate diverse opzioni, tra cui Capomaggio come possibile centrale difensivo. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’attenzione rivolta alle scelte di formazione e alle condizioni dei giocatori chiave.

Golemic è in bilico: la febbre ha lasciato strascichi e per tutta la settimana è stato provato (anche) Capomaggio al centro della difesa. Tascone ha subito un violento attacco influenzale, ha lasciato il borsone nell'armadietto dello spogliatoio. Carriero è squalificato insieme ad Arena. Inglese e Cabianca sono lungodegente, sebbene quest'ultimo stia macinando chilometri, durante i suoi intensi giri di campo per recuperare il migliore tono muscolare. Con tanti dubbi e poche scelte a centrocampo e in difesa, Raffaele è di nuovo condannato a vincere, contro l'Atalanta Under 23 a Caravaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

