È il giorno del Piatto Benedizione degli animali

Oggi a S. Maria degli Angeli si celebra la festa del “Piatto” e la benedizione degli animali, dedicata a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. È un momento di tradizione e rispetto, che coinvolge la comunità locale e gli amanti degli animali. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza del rapporto tra uomo e animale, nel rispetto delle tradizioni e del patrimonio culturale.

S. MARIA DEGLI ANGELI - La festa del piatto di sant'Antonio Abate, patrono degli animali, vive oggi la giornata più attesa. Alle 9 in piazza Garibaldi, raduno delle prioranze degli anni passati, mentre alle 10 messa in Basilica con l'investitura Priori entranti che saranno Serventi 2027. Alle 11 la processione (Fanfara a cavallo dei Carabinieri, prioranze). A mezzogiorno ci sarà la benedizione degli animali e del pane offerto dai priori serventi 2026. Sarà poi possibile consumare, nei ristoranti aderenti, il 'piatto' che riporta all'origine della manifestazione: la moria di cavalli che colpì Santa Maria degli Angeli, stazione di posta tra il 1850 e il 1860 e la preghiera rivolta a Sant'Antonio Abate.

