Edin Dzeko indossa ora la maglia con il numero 9: una scelta che segna una nuova fase nella sua carriera. La sua recente destinazione rappresenta un cambiamento importante, portando con sé aspettative e sfide diverse. Con questa mossa, il calciatore bosniaco si prepara ad affrontare una nuova avventura, mantenendo alta la sua reputazione di attaccante affidabile e di esperienza.

Spunta il nome della nuova squadra di Edin Dzeko: una destinazione davvero sorprendente per l’attaccante bosniaco. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, l’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina può considerarsi ormai conclusa. L’attaccante bosniaco classe ’86 ha deluso le aspettative e, dunque, la società viola avrebbe deciso di liberarsi di un ingaggio importante, che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Dzeko (Ansa) – Calciomercato.it Dzeko piace parecchio al Genoa con l’ex compagno De Rossi che farebbe carte false pur di allenarlo, ma a Firenze non hanno alcuna intenzione di cederlo a una diretta concorrente per la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

È Dzeko il nuovo numero 9: colpaccio in attacco

Juventus, idea Dzeko per l’attacco

Nella giornata di ieri è emersa l’indiscrezione di un possibile interesse della Juventus per Edin Dzeko come rinforzo per l’attacco. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo e il nome dell’attaccante bosniaco è stato menzionato tra le possibilità. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile trattativa, che potrebbe influenzare la composizione della rosa bianconera nella prossima stagione.

Moise Kean non sarà tra i convocati per la partita al Dall'Ara, ancora fermo per via dei fastidi alla caviglia. Oltre a lui, restano indisponibili anche Dzeko, Kouame e il nuovo arrivato Harrison. Vanoli dovrà quindi fare a meno di alcune pedine importanti

