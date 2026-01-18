Federica Torzullo è stata riconosciuta grazie ai tatuaggi sul corpo ritrovato sotterrato nell’azienda di Claudio Carlomagno, che è stato successivamente trasferito in carcere. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 18 gennaio, dai carabinieri, che hanno estratto il corpo da un canneto alle spalle dell’azienda. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, con ulteriori dettagli ancora da chiarire.

È stato estratto dal terreno il corpo rinvenuto nella mattinata di oggi, 18 gennaio, dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. Dai primi accertamenti, basati sugli indumenti e sugli oggetti personali trovati addosso al cadavere, si presume che si tratti di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l’8 gennaio scorso. Secondo quanto apprende Leggo, il corpo è intatto e la donna è stata riconosciuta sia dagli indumenti indossati che dai tatuaggi. Federica Torzullo, come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone Le operazioni dei carabinieri della stazione di Anguillara, della compagnia di Bracciano e del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, come evidenzia Adnkronos, sono cominciate intorno alle 9:30 di di domenica 18 gennaio e si sono concluse alle 16:45. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno: riconosciuta grazie ai tatuaggi. L'uomo trasferito in carcere

È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno: riconosciuta grazie ai tatuaggi

Nella mattinata del 18 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto e estratto dal terreno il corpo di Federica Torzullo, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. La donna è stata riconosciuta grazie ai suoi tatuaggi. La scoperta si inserisce in un’indagine in corso, che sta approfondendo i motivi e le circostanze del ritrovamento.

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Claudio Carlomagno in carcere stasera

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, dove era scomparsa il 9 gennaio. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, mentre Claudio Carlomagno, sospettato e coinvolto nella vicenda, si trova in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro il tragico episodio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Federica Torzullo, trovato cadavere nell'azienda del marito ad Anguillara: possibile svolta

++ Giallo di Anguillara, il corpo ritrovato è di Federica Torzullo ++ #Italia - facebook.com facebook

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com