Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stata ritrovata senza vita vicino alla ditta del marito. Il corpo, nascosto in un'area sotterranea, è stato identificato grazie agli indumenti e agli oggetti trovati addosso alla vittima. Le indagini stanno portando a gravi sospetti sull’uomo, con elementi che suggeriscono un possibile ruolo nell’omicidio. La vicenda si svolge in un contesto di mistero e approfondimento investigativo.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara, provincia di Roma: si trattava della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il corpo recuperato dai carabinieri è apparso subito agli investigatori di una corporatura compatibile con quella di Federica. Sarà trasferito in un istituto di medicina legale della Capitale per l’autopsia ma prima ancora per il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari.

🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - È di Federica Torzullo il corpo sotterrato vicino alla ditta del marito | «Uccisa nella cabina armadio, gravi indizi contro l'uomo»

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito. Fermato e trasferito in carcere l'uomo

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’indagine ha portato al riconoscimento tramite gli indumenti e altri oggetti trovati sul cadavere. L’uomo, ritenuto coinvolto, è stato fermato e trasferito in carcere. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso per chiarire le dinamiche della scomparsa e dell’omicidio.

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito. L'uomo fermato e trasferito in carcere

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. La donna, scomparsa l’8 gennaio, è stata identificata grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul cadavere. L’uomo coinvolto è stato fermato e trasferito in carcere. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche di questa vicenda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

"Abbiamo sperato e pregato fino alla fine che fosse stesse bene e che il cadavere non fosse il suo. Che venisse ritrovata e che i famigliari potessero riabbracciarla" A parlare degli amici di famiglia dei genitori di Federica Torzullo: "Federica era il sole, il sole…i - facebook.com facebook

Femminicidio Federica Torzullo, il sindaco di Anguillara: "Ci stringiamo con rispetto ai familiari" ift.tt/KABUb56 x.com