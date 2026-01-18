È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito | Claudio Carlomagno in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito. Claudio Carlomagno, il marito, è stato arrestato e si trova in carcere. Le indagini si sono concentrate sulla sua responsabilità, segnando una svolta significativa nel caso. La scoperta del corpo apre nuove piste e approfondimenti sulle circostanze della scomparsa e della tragica fine di Federica.

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne funzionaria delle Poste sparita l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, hanno subìto una drammatica svolta. Questa mattina i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere sepolto nella sede operativa dell'azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino alla villetta di famiglia dove vivevano i coniugi. Il ritrovamento è avvenuto durante nuove operazioni di scavo in uno dei luoghi frequentati dall'uomo. Le analisi condotte dai militari della sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia hanno portato all'identificazione del cadavere di una donna dalla corporatura compatibile a quella di Torzullo.

