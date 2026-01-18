Dybala nella leggenda | toccato quota 200 in Serie A Poi la frase criptica sul futuro | Non so quanto rimarrò in Italia

Paulo Dybala ha raggiunto le 200 reti in Serie A, confermando il suo ruolo di protagonista. Durante un'intervista, ha commentato l’ottima intesa con Malen e ha lasciato aperta la possibilità di un cambiamento futuro, affermando: «Non so quanto rimarrò in Italia». La sua carriera continua a essere segnata da prestazioni di rilievo e da un futuro ancora da definire.

Dybala raggiunge quota 200 partecipazioni al gol, elogia l’intesa con Malen e lascia aperto il destino in vista della scadenza. La notte magica vissuta all’Olimpico Grande Torino consegna alla storia del calcio italiano un nuovo, indiscusso imperatore. Paulo Dybala, trascinatore assoluto nel netto successo per 0-2 della Roma, non si è limitato a regalare tre punti fondamentali alla truppa di Gian Piero Gasperini, ma ha varcato ufficialmente la soglia della leggenda. Con la splendida rete che ha sigillato il match nella ripresa e l’assist al bacio servito nel primo tempo per il neo-acquisto Donyell Malen, la “Joya” ha raggiunto un traguardo statistico mostruoso evidenziato dai dati Opta.

Paulo Dybala ha raggiunto quota 200 reti in Serie A, segnando un importante traguardo nella sua carriera. La sua prestazione nel derby contro il Torino rappresenta un momento significativo, sia per la vittoria della Roma sia per il suo ruolo nella storia del calcio italiano. Un risultato che testimonia la sua costanza e il suo talento nel massimo campionato nazionale.

