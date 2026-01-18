Dybala a segno nel suo ‘derby’ personale contro il Torino | l’ex Juve sigla il gol del raddoppio La giocata della Joya

Paulo Dybala si è distinto nel suo incontro personale contro il Torino, segnando il gol del raddoppio per la Roma. Dopo aver sfruttato un assist di Rensch, l’attaccante argentino ha realizzato un sinistro preciso che ha consolidato il risultato. Un momento importante per Dybala, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità decisiva in campo.

Dybala protagonista contro il Torino: sfruttato l'assist di Rensch e sinistro imparabile che vale il 2-0 per i giallorossi. La legge del talento puro non ammette repliche e quando Paulo Dybala decide di accendersi, per gli avversari cala quasi sempre il buio totale. Nella complicata trasferta dell'Olimpico Grande Torino, l'attaccante della Roma ha messo la sua firma d'autore sul match, realizzando la rete del raddoppio che ha spezzato le gambe ai granata e ipotecato tre punti pesantissimi per la classifica. Al minuto 72, proprio nel momento in cui la partita viveva la sua fase più tattica e spigolosa, la "Joya" ha tirato fuori dal cilindro una giocata che mescola eleganza estetica e cinismo spietato, portando il tabellone sullo 0-2.

