Duplice infanticidio di Pedrengo i motivi dell’assoluzione | Trauma dell’adozione come innesco di un quadro di grave disturbo psichico

Il duplice infanticidio di Pedrengo ha portato a un'accurata analisi delle motivazioni dell’assoluzione della madre. Secondo la relazione degli psichiatri, il trauma legato all’adozione avrebbe contribuito a sviluppare un grave disturbo psichico, influenzando il suo comportamento. Questa decisione si basa su approfondite valutazioni cliniche, che hanno evidenziato l’assenza di intenti criminali e la presenza di un grave disagio mentale al momento dei fatti.

LE MOTIVAZIONI. La relazione degli psichiatri sulla mamma di Pedrengo, accusata della morte dei due figlioletti e assolta. Mattia, di appena due mesi, morì a causa di una compressione del torace. Una stretta «improvvisa e intensa, compatibile con un abbraccio disperato di qualche minuto», che causò la bradicardia, «determinando così, in mancanza di un tempestivo intervento salvifico, il decesso del bambino». La stessa mamma raccontò di quella stretta, affermando che fu successiva all’accorgersi della mancata percezione del respiro del piccolo, e che dopo quell’abbraccio lui aveva emesso un rantolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Due fotografie diffuse dall’emittente francese Bfmtv rivelano il possibile momento di innesco dell’incendio nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno. L’incidente, che ha provocato 47 vittime e 112 feriti, ha sconvolto la comunità locale. Analizzare le immagini e le cause dell’incendio è fondamentale per comprendere meglio l’accaduto e prevenire future tragedie.