Due ragazzi rapinati in pochi minuti | io e altri giovani del quartiere abbiamo paura

Lo scorso venerdì, intorno alle 13:45, nella zona di via San Leonardo si sono verificati due episodi di rapina in rapida successione. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i giovani del quartiere, aumentando il senso di insicurezza nell'area. Questa situazione evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di attenzione comunitaria per tutelare la tranquillità dei cittadini.

Matilde Vignoli, vicepresidente dell’Associazione Impegno Sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino: "Quando un 18enne viene addirittura minacciato di morte, significa che il livello di allarme è altissimo" Nel primo pomeriggio di venerdì scorso intorno alle ore 13:45 si sono verificate due rapine nel giro di pochi minuti nella zona di via San Leonardo. La prima ha coinvolto un minorenne alla fermata dell’autobus nei pressi del McDonald’s. Circa cinque minuti dopo, a una distanza di circa 50 metri, un ragazzo di 18 anni è stato rapinato e minacciato di morte. I fatti sono avvenuti in pieno giorno, in un’area molto frequentata da studenti e residenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

