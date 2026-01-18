Dubbi e recuperi l’emergenza Napoli verso le prossime sfide

Il Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di un aumento di dubbi e recuperi in vista delle prossime sfide. La stagione, caratterizzata da numerosi infortuni, mette alla prova la rosa e la gestione della squadra. In questo articolo analizzeremo la situazione attuale, i problemi principali e le prospettive future per il club partenopeo. Un approfondimento per comprendere meglio le sfide che attendono il Napoli nel prosieguo della stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti La stagione del Napoli sta diventando un vero incubo sul fronte infortuni. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, che ha interrotto la serie di tre pareggi consecutivi e ha regalato il primo successo del 2026 al Maradona, la squadra di Antonio Conte deve fare i conti con un problema ormai strutturale: la lista dei giocatori indisponibili continua ad allungarsi, con ripercussioni sulle prossime sfide tra Serie A e Champions League. Gli ultimi stop riguardano Amir Rrahmani e Matteo Politano, che saranno sicuramente assenti per la trasferta europea contro il Copenhagen. Le condizioni di David Neres, assente con il Sassuolo, sono da monitorare: il brasiliano potrebbe farcela per la gara di Champions, ma la prudenza resta d’obbligo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

