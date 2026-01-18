DroneBase sotto inchiesta De Matteis non ci sta | Operato correttamente
DroneBase è sotto inchiesta, ma De Matteis afferma che l'operato è stato corretto. Le forniture destinate a enti pubblici e al Ministero della Difesa sono soggette a procedure di appalto stringenti, che includono controlli approfonditi e la presentazione di documentazione tecnica e amministrativa dettagliata, garantendo trasparenza e conformità alle normative vigenti.
Tutte le forniture destinate a enti pubblici e, ove del caso, al ministero della Difesa, si collocano all’interno di procedure di appalto che prevedono controlli rigorosi e articolati, nonché la presentazione di specifica documentazione tecnica e amministrativa. In assenza di tali verifiche, la fornitura non può essere in alcun modo autorizzata. Questi controlli sono sempre stati regolarmente effettuati e superati da parte della DroneBase Srl. È una presa di posizione netta quella dell’imprenditore riminese Fabio De Matteis, responsabile legale della DroneBase Srl e finito sotto inchiesta da parte della procura di Rimini per l’accusa di aver fabbricato, assemblato, raccolto, detenuto, venduto senza la licenza del ministero dell’Interno oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento delle Forze Armate Nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
