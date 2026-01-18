DroneBase sotto inchiesta De Matteis non ci sta | Operato correttamente

DroneBase è sotto inchiesta, ma De Matteis afferma che l'operato è stato corretto. Le forniture destinate a enti pubblici e al Ministero della Difesa sono soggette a procedure di appalto stringenti, che includono controlli approfonditi e la presentazione di documentazione tecnica e amministrativa dettagliata, garantendo trasparenza e conformità alle normative vigenti.

Tutte le forniture destinate a enti pubblici e, ove del caso, al ministero della Difesa, si collocano all'interno di procedure di appalto che prevedono controlli rigorosi e articolati, nonché la presentazione di specifica documentazione tecnica e amministrativa. In assenza di tali verifiche, la fornitura non può essere in alcun modo autorizzata. Questi controlli sono sempre stati regolarmente effettuati e superati da parte della DroneBase Srl. È una presa di posizione netta quella dell'imprenditore riminese Fabio De Matteis, responsabile legale della DroneBase Srl e finito sotto inchiesta da parte della procura di Rimini per l'accusa di aver fabbricato, assemblato, raccolto, detenuto, venduto senza la licenza del ministero dell'Interno oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento delle Forze Armate Nazionali.

Inchiesta sui droni, la società: “Tecnologie mai utilizzate in campo bellico-militare” - In relazione agli articoli apparsi nei giorni scorsi sull’inchiesta che ha coinvolto la DroneBase S. chiamamicitta.it

DroneBase sotto inchiesta, indagato l’amministratore e maxi sequestro di droni: “Vendite a scopi militari” - Perquisita l’azienda e sigillate numerose attrezzature in attesa di perizia tecnica. msn.com

La Guardia di Finanza analizza fatture, documenti di trasporto e materiali sequestrati per ricostruire vendite e destinatari della DroneBase Srl di Viserba. Sotto esame anche software e flussi commerciali. - facebook.com facebook

