Dramma in casa | bimbo di un mese trovato morto dai genitori

Un tragico episodio si è verificato in una famiglia italiana, quando una madre ha trovato il suo bambino di un mese senza vita nel letto, dopo averlo addormentato accanto a sé durante l’allattamento. La notizia ha suscitato grande dolore e attenzione, evidenziando la tragedia che può colpire le famiglie in momenti di intimità e cura. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa perdita improvvisa.

