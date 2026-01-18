Dovete studiare 15 ore al giorno per diventare migliore dell’intelligenza artificiale I cellulari? Da vietare La storia del professore bulgaro che prepara gli studenti a Harvard Cambridge e alla NASA

Il canale francese ARTE ha dedicato un reportage a Teodosi Teodosiev, celebre docente di fisica bulgaro riconosciuto come uno dei migliori insegnanti a livello internazionale. La sua esperienza si concentra sulla preparazione di studenti per università prestigiose come Harvard, Cambridge e la NASA, sottolineando l’importanza di un metodo di studio rigoroso e di un ambiente privo di distrazioni digitali. Un esempio di dedizione e innovazione nell’educazione scientifica.

Il professore, che ha 78 anni, lavora gratuitamente in una scuola abbandonata nel cuore del massiccio dei Balcani, in una delle zone più povere d'Europa. Le sue lezioni si svolgono durante tutto l'anno, comprese le vacanze scolastiche, quando organizza stage intensivi di fisica teorica nella Valle delle Rose presso Kazanlak. Gli studenti selezionati attraverso competizioni nazionali di matematica e fisica pagano circa 330 euro per partecipare ai suoi corsi, una cifra rilevante per gli standard economici bulgari. Il documentario mostra come le famiglie considerino questa spesa un investimento sul futuro dei figli, con la speranza che possano accedere a università come Harvard, Cambridge o MIT.

Gli esperti avvertono che l'uso crescente dell'intelligenza artificiale tra gli studenti rischia di compromettere il ruolo educativo tradizionale. Víctor Bermúdez, docente di filosofia e ex coordinatore dei programmi ministeriali in Spagna, sottolinea come la scuola stia perdendo il controllo sul processo di apprendimento, offrendo spesso solo una simulazione anziché un vero percorso formativo. Un fenomeno che solleva importanti questioni sulla qualità e l'autenticità dell'istruzione odierna.

