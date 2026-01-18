Dove vedere in tv Musetti-Collignon Australian Open 2026 | orario programma streaming
Lorenzo Musetti esordirà agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Per seguire la partita contro Collignon, ecco le informazioni su orario, programma e modalità di streaming. Scopri dove guardare l’incontro in tv e online, per seguire in tempo reale l’andamento del match e tutte le novità del torneo.
Lorenzo Musetti farà il proprio esordio negli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro il belga Raphael Collignon, andando a caccia del passaggio di turno. Un test importante per Musetti, reduce dall’ennesimo ko in finale nel massimo circuito internazionale del tennis. Il riferimento è all’atto conclusivo di Hong Kong. L’azzurro è stato battuto dal kazako Alexander Bublik e in questo modo la sua striscia di ko in serie nelle finali si è allungata a 7 per competizioni individuali. Se considerassimo anche i Challenger e la United Cup si salirebbe a quota 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
