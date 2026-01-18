Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi | orari partite 18 gennaio programma streaming

Ecco dove seguire in tv e in streaming la Superlega di volley 2026 di oggi, 18 gennaio. Scopri gli orari delle partite, il programma completo e le modalità di visione per non perdere nessuna fase della 17ª giornata, ultima di una settimana ricca di incontri e sorprese. Restate aggiornati per tutte le informazioni utili sulla massima competizione italiana di volley maschile.

La 17ª giornata di Superlega maschile chiude una settimana densissima di impegni, segnata dal turno infrasettimanale che ha confermato gerarchie ma ha anche regalato qualche scossone, su tutti il ko di Trento sul campo di una Modena sempre più convincente. Il programma domenicale propone sei partite di grande interesse, con due big match che catalizzano l’attenzione generale e una serie di incroci cruciali sia in ottica playoff sia nella corsa salvezza. I riflettori sono puntati sull’Eurosuole Forum, dove Cucine Lube Civitanova ospita la capolista Sir Susa Vim Perugia. I marchigiani arrivano all’appuntamento dopo una settimana impeccabile: prima il netto 3-0 su Padova, poi il successo altrettanto secco nel derby di Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

