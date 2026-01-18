Dove vedere in tv il biathlon oggi Inseguimenti Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming

Per seguire in TV gli Inseguimenti di Ruhpolding 2026, oggi, domenica 18 gennaio, sono disponibili diverse opzioni di visione. La gara, quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, prevede orari, programma, startlist e possibilità di streaming. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire le due gare di oggi, garantendo un aggiornamento completo sugli eventi in programma.

Oggi, domenica 18 gennaio, andranno in scena le due gara a inseguimento della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding (Germania), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 12:30 inizieranno le donne, mentre alle 15:00 è previsto il via degli uomini. In casa Italia si vuol migliorare ulteriormente il dato notevolissimo di 14 podi ottenuti finora nel massimo circuito internazionale. Nella Pursuit femminile Lisa Vittozzi è tra le più attese in questo format. Dopo il terzo posto nella 7.5 km Sprint, la sappadina andrà in cerca del successo, puntando sulla sua grande precisione nelle serie di tiro e volendo trovare anche il giusto feeling sugli sci stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

