Dottor Google ChatGTP Health e la rischiosa illusione di poterci curare con l’IA

Il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario solleva interrogativi sulla sua affidabilità e sui rischi di interpretazioni errate. Strumenti come ChatGPT Health promettono assistenza immediata, ma è importante ricordare che un consulto medico qualificato rimane fondamentale. In questo contesto, la fiducia nelle fonti ufficiali e il discernimento tra informazione e diagnosi sono essenziali per evitare rischi e malintesi.

Cari ipocondriaci, ricordate dottor Google? Bastava un mal di testa e in pochi clic si finiva su forum apocalittici, patologie rarissime e statistiche di sopravvivenza ridotte all’osso. Era rozzo, ansiogeno, ma democratico. Faceva paura proprio perché non faceva sconti. Oggi quella figura è stata sostituita da qualcosa di molto più gentile, empatico e per questo più influente. Si chiama ChatGPT Health e promette di aiutarci a capire la nostra salute. Non a curarla, ci tengono a precisare dal quartier generale di San Francisco. Oltre 200 milioni di domande a settimana sulla salute. Così OpenAI ha deciso di indossare il camice bianco alla luce del fatto che milioni di persone in tutto il mondo usano ogni giorno l’ intelligenza artificiale come primo interlocutore quando si parla di sintomi, esami, diete, stanchezze difficili da definire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

