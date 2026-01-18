Dopo l’omicidio di Domenico Lorusso a Rozzano è l’ora della rabbia | Siamo ostaggi dei criminali Aler ceda le case ai regolari
Dopo l’omicidio di Domenico Lorusso a Rozzano, crescono le richieste di intervento e di sicurezza. La comunità esprime la propria preoccupazione, chiedendo alle autorità di agire con fermezza per garantire la legalità e la tutela dei residenti. La vicenda mette in luce le criticità legate alle condizioni abitative e alla gestione degli alloggi Aler, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per contrastare il fenomeno della criminalità nelle aree urbane.
Rozzano (Milano), 18 gennaio 2026 – Ieri mattina, a oltre 24 ore dal dramma che si è consumato al quarto piano dell’appartamento di via delle Peonie 1, dove è stato ucciso Domenico Lorusso, 70 anni, per il cui omicidio è in stato di fermo Bilal Alizar, marocchino di 21 anni al quale la vittima aveva subaffittato l’alloggio Aler, pare che nulla sia cambiato. È brutto vedere ancora i nastri bianchi e rossi che delimitano l’area dove sono stati lanciati arredi e masserizie dalle finestre dell’abitazione. Sul fronte delle indagini non ci sono aggiornamenti, anche perché agli inquirenti quanto accaduto appare chiaro: una lite finita male, per droga e denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
