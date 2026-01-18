Donna vita e libertà | anche Lucca scende in piazza per l’Iran

A Lucca, anche la comunità si unisce per sostenere i diritti umani in Iran. Ieri mattina, in piazza San Michele, si è svolto un momento di solidarietà silenziosa, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, tra cui i consiglieri Bianucci e Vietina. L’iniziativa, promossa dall’associazione La città delle donne e altre realtà del territorio, ha rappresentato un gesto di attenzione e vicinanza alle persone coinvolte nel movimento di protesta in Iran.

Un cerchio silenzioso, per riportare l’attenzione sui diritti umani calpestati in Iran. È quello che ha preso forma ieri mattina alle 10 in piazza San Michele, dove alcune decine di persone - tra le quali i consiglieri Daniele Bianucci e Ilaria Vietina - hanno partecipato al girotondo per la pace convocato dall’associazione La città delle donne insieme ad altre realtà del territorio. Ridotti al minimo gli interventi, solo bandiere con il leone e immagini di giovani che in questi giorni stanno – o purtroppo stavano - lottando contro il regime islamico: a rompere il silenzio, alle 10,45, fischietti, coperchi e mestoli proprio per fare “rumore” sulle migliaia di morti causate da una repressione senza precedenti nella storia recente del Paese, dove le manifestazioni sembrano essersi interrotte negli ultimi giorni, anche se il blocco internet rende difficile sapere esattamente cosa accade dentro i confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna vita e libertà: anche Lucca scende in piazza per l’Iran Leggi anche: Libertà e democrazia, Ferrara scende in piazza per l’Iran. E parte la raccolta firme Leggi anche: “Donna, vita, libertà” cosa vuol dire lo slogan che i protestanti in Iran gridano con orgoglio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Donna vita e libertà: anche Lucca scende in piazza per l’Iran - Un cerchio silenzioso, per riportare l’attenzione sui diritti umani calpestati in Iran. msn.com

La vita di una donna - facebook.com facebook

Ancora “Donna, vita, libertà”. Come nel 2022, più del 2022. Le strade in Iran sono tornate a riempirsi. Ancora repressione e rivoluzione, lacrime e speranza. Ancora picconate sul regime. La nuova vignetta di Mauro Biani per L’Espresso x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.