Donna trovata in acqua lungo l’Adda | era ancora viva nonostante il freddo

Una donna di 47 anni è stata trovata questa mattina lungo gli argini dell’Adda a Malgrate, di fronte all’Isola Viscontea. Anche se il freddo aveva compromesso le sue condizioni, risultava ancora viva al momento del ritrovamento. Le autorità sono intervenute per prestare assistenza e approfondire le circostanze del fatto.

Una donna di 47 anni è stata ritrovata questa mattina lungo gli argini dell’Adda, nel territorio comunale di Malgrate, di fronte all’Isola Viscontea. Nonostante la temperatura gelida dell’acqua, la donna era viva al momento dei soccorsi. L’allarme è scattato poco prima delle 10 nello specchio d’acqua davanti via Roma. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica: la donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti rimandiamo a LeccoToday. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Trovata morta lungo il fiume, la donna era scomparsa da casa

Ritrovata in acqua sulle rive dell'Adda: donna finisce in ospedale

Una donna è stata trovata in acqua sulle sponde dell'Adda, nel comune di Malgrate, di fronte all'Isola Viscontea. La sua presenza nelle acque è stata segnalata e successivamente soccorsa, portandola in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire i motivi di questo episodio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

San Polo | Trovata morta dentro un canale l’anziana scomparsa Si sono concluse con un esito tragico le ricerche di Renata Zanola, 79 anni, scomparsa giovedì sera dalla sua abitazione a San Polo. Il corpo della donna è stato rinvenuto in un canale, nelle vici - facebook.com facebook

Donna trovata morta in casa, aperto un fascicolo per omicidio colposo. Procura vuole chiarire natura dei lividi al collo, disposta l'autopsia #ANSA x.com