Donna scomparsa resti in ditta marito

Sono stati rinvenuti questa mattina, dai Carabinieri, i resti umani appartenenti a Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. La scoperta è avvenuta nell’ambito delle indagini sulla sua scomparsa. Attualmente, le autorità stanno valutando i dettagli del caso per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

10.54 Resti umani sono stati trovati questa mattina dai Carabinieri nell'ambito delle ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. La scoperta nella sede operativa dell'azienda del marito della donna che ne aveva denunciato la scomparsa. Le indagini sono in corso. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. L'uomo era già indagato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Roma: donna scomparsa ad Anguillara, sequestrato capannone ditta marito

A Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è stato sequestrato un capannone che ospitava i mezzi della ditta del marito di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa il 8 gennaio. La misura si inserisce nelle indagini avviate per chiarire le circostanze della scomparsa, avvenuta nel contesto di un’indagine più ampia sulla sua sparizione. Scomparsa Federica Torzullo, trovato un corpo nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

