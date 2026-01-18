donna scomparsa ad anguillara marito in caserma dei cc

Una donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, nel vicino Roma, è stata trovata morta nell’azienda del marito. La vicenda è attualmente sotto indagine, con il marito ascoltato in caserma dai Carabinieri. Restano da chiarire le dinamiche e le cause del decesso. La comunità è in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità competenti.

ROMA, 18 GEN – Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono all’interno della sede operativa della ditta. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell’azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. I carabinieri stamattina sono tornati nell’azienda dell’uomo ad Anguillara e si è iniziato a scavare in un determinato punto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

