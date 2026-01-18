Dominici | Un clima di esasperato allarmismo

Andrea Dominici, consigliere comunale di Ascolto&Partecipazione, commenta la crescente preoccupazione legata alla violenza nel Piceno, evidenziando un clima di esasperato allarmismo. La sua analisi mira a chiarire la situazione, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato e di un confronto costruttivo per affrontare le problematiche locali senza alimentare inutili allarmismi.

Sulla questione della violenza nel Piceno interviene anche Andrea Dominici, consigliere comunale di Ascolto&Partecipazione. "Da giorni in città assistiamo ad un clima di esasperato allarmismo alimentato in modo strumentale da chi parla di ’Remigrazione’ e diffonde odio sociale" è la premessa che parte dal riassumere l’aggressione dello scorso fine settimana alla rotatoria di Porta Maggiore ad Ascoli. "La Destra che è al governo della città di Ascoli da quasi 30 anni, dal 2020 è al governo della Regione Marche e, a parte brevi parentesi, è al governo nazionale da 20 anni. Sarebbe bene, allora, ricordare che ha già approvato tre decreti sicurezza – nel 2018, nel 2019 e nel 2025 – e ne sta preparando addirittura un quarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

