Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della diciottesima puntata del 18 gennaio 2026

Oggi su Rai 1, torna Domenica In con la sua diciottesima puntata dell’edizione 2026, la cinquantesima della storia del programma. Trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la puntata offre approfondimenti, interviste e ospiti vari. Un appuntamento domenicale dedicato a intrattenere e informare il pubblico, mantenendo la tradizione di un programma televisivo apprezzato nel corso degli anni.

Diciottesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 18 gennaio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della diciottesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della diciottesima puntata del 18 gennaio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

