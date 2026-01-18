Domenica In ma chi te l' ha detto? | Venier gelata da Bobby Solo

Durante l'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha chiarito alcune questioni personali, rivolgendo a Bobby Solo una frase riguardante la sua famiglia. La conduttrice ha detto:

"Non mi hai portato Tracy e Ryan": Mara Venier lo ha detto a Bobby Solo a Domenica In su Rai 1 riferendosi alla moglie Tracy Quade e al suo primo figlio Ryan. La risposta del cantante, però, l'ha destabilizzata. "Mi hanno detto che non potevano", ha detto l'artista. E la conduttrice allora ha voluto subito indagare: " Chi te l'ha detto? Dimmi chi". "Spero che a marzo potremo venire. Mia moglie è molto seria e non vuole che Ryan perda un giorno di scuola. Però lui l'aveva convinta, ha detto 'c'è gente che pagherebbe oro per andare in tv', Tracy allora ha accettato e poi ci hanno detto di no", ha confidato Solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Domenica In, gli ospiti della puntata del 18 gennaio da Bobby Solo a Serena Autieri

Domenica In, in onda il 18 gennaio su Rai 1, propone un pomeriggio dedicato a musica, attualità e intrattenimento. Con Mara Venier alla guida, la puntata ospita artisti come Bobby Solo e Serena Autieri, offrendo uno sguardo sulle novità di Sanremo e sui temi del momento. Un incontro tra spettacolo e narrazione, pensato per accompagnare il pubblico con equilibrio e sobrietà.

