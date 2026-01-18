Domenica da incubo per l’Italia | Patrick Baumgartner si cappotta ad Altenberg ansia per le Olimpiadi

Domenica difficile per l’Italia nello slittino a Altenberg, con Patrick Baumgartner che ha avuto una partenza problematica durante la prima manche della gara di bob a 4 valida per la Coppa del Mondo. L’atleta ha commesso diversi errori, suscitando preoccupazioni in vista delle prossime competizioni olimpiche. La prestazione di Baumgartner rappresenta un punto di riflessione per la squadra italiana, in attesa di capire come reagirà nelle gare successive.

Patrick Baumgartner ha commesso molteplici errori nella fase iniziali della prima manche della gara di bob a 4 ad Altenberg, prova valida per la Coppa del Mondo. L’azzurro ha faticato a tenere la linea ideale sul budello tedesco e il mezzo è andato a sbattere più volte sui muretti laterali, tanto che dopo 42 secondi di gara erano già attardati di 1.99 dall’equipaggio del padrone di casa Francesco Friedrich. Quattro secondi dopo quel rilevamento cronometrico, mentre si stava affrontando un esigente tratto tecnico, il bob si è cappottato. Il pilota Baumgartner e i tre frenatori (Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti ) sono così finiti con la testa sul ghiaccio e sono scivolati per una dozzina di secondi, tagliando il traguardo con il tempo di 59. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner

Ecco l'introduzione richiesta: Il team Baumgartner ha annunciato i convocati italiani per la tappa di Altenberg, ultima prova della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob prima delle Olimpiadi. L'evento si svolgerà tra il 17 e il 18 gennaio, rappresentando un importante momento di preparazione e valutazione in vista della competizione olimpica.

Bob: altra tripletta tedesca, nel 2 ad Altenberg domina Lochner. Undicesimo Baumgartner

Nella gara di Altenberg, la Germania conferma la propria supremazia nel bob, con Lochner che si impone nel due maschile davanti al pubblico di casa. Il team tedesco mantiene la propria costanza, ottenendo una tripletta, mentre Baumgartner si piazza all’undicesimo posto. La competizione testimonia ancora una volta l’egemonia della Germania nella Coppa del Mondo di bob, sottolineando la continuità di un dominio consolidato nel circuito.

