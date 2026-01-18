Domenica 18 Gennaio Live Rai Sport | diretta Sci Alpino Wengen Tarvisio Calcio Basket Volley

Domenica 18 gennaio, Rai Sport propone una copertura completa degli eventi sportivi, tra cui lo sci alpino con le tappe di Wengen e Tarvisio, e le competizioni di calcio, basket e volley. La diretta include approfondimenti e commenti con esperti come Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, offrendo agli spettatori un’informazione accurata e puntuale sulle principali discipline sportive del giorno.

Rai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Wengen e Tarvisio, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Rai Sport HD e Rai Play offrono una domenica ricca di emozioni, ogni dettaglio delle gare e delle storie degli atleti verso Milano-Cortina. In vista del weekend, Domenica 18 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Domenica 18 Gennaio Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Wengen / Tarvisio , Calcio, Basket, Volley Leggi anche: Sabato 17 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Tarvisio e Wengen + eventi in diretta sui canali Play Leggi anche: Domenica 14 Dicembre Live Rai Sport: diretta Sci Alpino St. Moritz e Val d'Isere, Volley, Basket Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eventi musicali a Milano dal 15 al 18 gennaio; Il 18 gennaio la prima domenica ecologica del 2026; Australian Open LIVE Day 1, diretta domenica 18 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e notizie in liveblog; Jannik Sinner all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. Australian Open LIVE Day 1, diretta domenica 18 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e notizie in liveblog - Si alza il sipario al Melbourne Park sul primo Slam della stagione subito con gli italiani Flavio Cobolli (contro il qualificato Fery) e Jasmine Paolini che ina ... eurosport.it

