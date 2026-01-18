Dolce e Gabbana | Il ritratto dell’uomo è un ritorno ad un’idea di potenza visiva

Dolce & Gabbana presentano “Il ritratto dell’uomo”, una collezione Autunno Inverno 2026-2027 che esprime una nuova interpretazione di potenza e identità maschile. Questa linea rappresenta un ritorno alle radici del brand, attraverso un linguaggio visivo diretto e coerente con la loro storia, sottolineando l’importanza di un’immagine forte e autentica. Un’espressione di stile che invita a riflettere sul ruolo dell’uomo nella società contemporanea.

Life&People.it Non è stata semplicemente una sfilata, ma un atto di affermazione. Dolce & Gabbana tornano intitolando la loro ultima collezione Autunno Inverno 2026 2027 di moda maschile “Il ritratto dell’uomo”, scegliendo di raccontare l’uomo che verrà attraverso un linguaggio visivo diretto, intenso, profondamente coerente con la loro storia. Nessuna concessione alla neutralità, nessuna volontà di smussare i contorni: la moda, è ancora un gesto identitario. Un chiaro filo conduttore; una femminilità e una mascolinità che parla della presenza, del corpo, di memoria mediterranea rielaborata in chiave urbana e contemporanea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Dolce e Gabbana: il ritorno ad un’idea di potenza visiva

Dolce & Gabbana torna a esprimere la propria identità attraverso una sfilata che va oltre la semplice presentazione di una collezione. È un gesto di affermazione della potenza visiva del marchio, capace di unire tradizione e modernità in un messaggio di forte presenza e personalità. Un evento che sottolinea la volontà di riprendere il controllo della propria immagine, riaffermando il ruolo di protagonista nel panorama della moda.

