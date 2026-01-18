Dolce e Gabbana | il ritorno a un’idea di potenza visiva

Dolce & Gabbana torna a esprimere la propria identità attraverso una sfilata che va oltre la semplice presentazione di una collezione. Si tratta di un gesto di forte impatto visivo, volto a riaffermare l’essenza del brand e la sua presenza nel panorama della moda. Un evento che invita a riflettere sulla capacità della moda di comunicare potenza e tradizione, senza mai perdere di vista l’eleganza e l’autenticità.

Life&People.it Non è stata semplicemente una sfilata che ha presentato una collezione, ma un atto di affermazione. Dolce & Gabbana tornano a occupare la scena con una sicurezza che non ha bisogno di spiegazioni, scegliendo di raccontare l’Autunno Inverno 26-27 attraverso un linguaggio visivo diretto, intenso, profondamente coerente con la loro storia. Nessuna concessione alla neutralità, nessuna volontà di smussare i contorni: la moda, qui, è ancora un gesto identitario. La sfilata di Dolce & Gabbana FW 26-27 si muove lungo un filo preciso, quello di una femminilità e di una mascolinità che non chiedono permesso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempo

Da Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione. La maison, nota per la cura dei dettagli, presenta una collezione che richiama l’artigianalità e la raffinatezza maschile, offrendo accessori che uniscono funzionalità e classe in modo sobrio e senza eccessi.

Madonna nei panni di una Bambola sexy per Dolce & Gabbana

Madonna interpreta una bambola elegante per Dolce & Gabbana, in un’immagine che combina stile e raffinatezza. In un contesto di pioggia intensa e atmosfere misteriose, il look richiama l’estetica del cinema neorealista degli anni ’70, creando un equilibrio tra modernità e tradizione. Questa interpretazione sottolinea l’attenzione ai dettagli e l’uso di simbolismi discreti, rendendo l’immagine un esempio di eleganza senza eccessi.

#DolceGabbana Devotion For Men Parfum

Un abito a fiori per Antonella Clerici su Rai 1 ecco tutti i dettagli, dal brand al costo leggi qui https://www.ultimenotizieflash.com/benessere/moda-e-style/antonella-clerici-sceglie-un-abito-dolce-gabbana-per-la-prima-puntata-di-the-voice-kids-quanto-costa - facebook.com facebook

Vanity Fair rettifica la notizia sul debutto di Connor Storrie in passerella per Dolce & Gabbana: l’attore non sfilerà durante l’evento in occasione della fashion week di Milano. A confermarlo il team dell’attore. x.com