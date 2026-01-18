Docenti inseriti sia in GaE che GPS | attenzione alla scelta della provincia!

I docenti inseriti nelle graduatorie GaE e GPS devono compilare la domanda entro il 22 gennaio. È importante scegliere con attenzione la provincia di inserimento, considerando anche le future assegnazioni e le GPS. Una scelta accurata permette di ottimizzare le possibilità di incarico e di evitare problemi successivi nella fase di aggiornamento delle graduatorie.

ATTENZIONE: i contenuti di questo articolo riguardano esclusivamente gli aspiranti inseriti o interessati al reinserimento nelle GaE (Graduatorie ad esaurimento) e nelle GPS. Non chi è inserito o si inserirà solo nelle GPS. Le GaE Graduatorie ad Esaurimento sono le graduatorie costituite ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, avranno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028 e saranno utilizzate ai fini delle immissioni in ruolo (50% dei posti destinati alle assunzioni in ruolo), nonché per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

