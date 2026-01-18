Ieri pomeriggio, prima di partire per Sestri Levante, il tecnico Marchionni ha illustrato le sfide e le strategie in vista della prossima partita contro il Bra. Un'occasione per fare il punto sulla preparazione della squadra e sui passi da compiere per affrontare al meglio l’impegno imminente. La conferenza ha fornito spunti utili per comprendere le priorità e gli obiettivi della squadra in questa fase della stagione.

Ieri pomeriggio, prima di partire per Sestri Levante, mister Marchionni ha presentato il match contro il Bra. Come ha trovato il neoacquisto Fischnaller? "È arrivato a Ravenna solo venerdì sera, ma è forte, ha svolto la rifinitura di ieri ed è disponibile per la gara col Bra. I numeri parlano già per lui, avendo segnato 10 reti col Trapani, ma sono comunque sicuro che, i nuovi compagni di squadra, lo aiuteranno comunque ad integrarsi". Come verrà impiegato? "Visto il suo curriculum e sapendo che tipo di profilo abbiamo ingaggiato, è un giocatore che va bene per tante soluzioni. Negli ultimi anni ha giocato vicino alla porta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Dobbiamo ripartire"

Leggi anche: Derby, Gemello chiude la porta del Perugia : "Dobbiamo ripartire, in campo per vincere"

Leggi anche: Vanoli: «Fiorentina, dobbiamo ripartire con umiltà e coraggio. Contro il Genoa sarà una battaglia»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lanza: Contro Monza dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte a Milano. I 4mila punti? Orgoglioso, ma solo la salvezza mi renderà felice; Verona Bologna, Italiano: 'Dobbiamo ripartire e tornare a fare punti'. Video; Dobbiamo ripartire; Sala Stampa Padova-Mantova Belli: Dobbiamo maturare in alcuni aspetti, analizzare gli errori e ripartire.

"Dobbiamo ripartire" - "È arrivato a Ravenna solo venerdì sera, ma è forte, ha svolto la rifinitura di ieri ed è disponibile per la gara col Bra. sport.quotidiano.net