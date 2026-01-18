Dobbiamo fare un annuncio Federica Torzullo il comunicato della procura

La procura ha diffuso un nuovo comunicato riguardante le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara, avvenuta l’8 gennaio scorso. Si segnala una possibile evoluzione nel caso, che potrebbe offrire ulteriori elementi di approfondimento. Restano in corso le attività investigative per fare chiarezza sulla vicenda.

Una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara sparita l’8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino. I resti, secondo quanto trapela, potrebbero appartenere proprio alla donna, funzionaria delle Poste in servizio al Centro meccanografico di Fiumicino. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una nuova sessione di scavi in uno dei luoghi abitualmente frequentati dal marito di Federica, compresa l’azienda dove l’uomo si era recato anche la mattina del 9 gennaio, giorno in cui venne formalizzata la denuncia di scomparsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Il giorno della scomparsa”. Federica Torzullo, la nuova scoperta sul marito: cosa lo hanno visto fare

Il giorno della scomparsa di Federica Torzullo continua a suscitare interrogativi. Recenti approfondimenti rivelano una nuova testimonianza riguardo alle attività del marito in quella giornata. La vicenda, che si svolge nelle campagne di Anguillara Sabazia, rimane irrisolta, alimentando il mistero su quanto accaduto realmente.

Scomparsa Federica Torzullo, la procura: “Repertate tracce di sangue ovunque”

Federica Torzullo è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. La procura ha riferito di aver repertato tracce di sangue in più punti, definendo la versione dei fatti come “contraddittoria e illogica”. Questa situazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Claudio Carlomagno, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce sulla vicenda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

«Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector»: a dirlo è il ministro dell'Istruzione - facebook.com facebook

Napoli, Juan Jesus: "Classifica bella, non dobbiamo fare allontanare troppo Inter e Milan" x.com