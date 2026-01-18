Divario digitale, superati i 6mila ’Spid’.

A partire da giugno 2021, Cgil e Federconsumatori hanno avviato il rilascio gratuito dello Spid, grazie a una convenzione con Lepida. Con oltre 6.000 account attivi, questa iniziativa mira a ridurre il divario digitale, facilitando l'accesso ai servizi online per i cittadini. L'intervento rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione digitale, offrendo un'opportunità accessibile e sostenibile per tutti.

Cgil e Federconsumatori sono partiti alla fine di giugno 2021 con il rilascio gratuito dello Spid, a seguito di una convenzione non onerosa con Lepida. All’inizio erano quaranta i volontari e le volontarie impegnatie in 23 Camere del Lavoro della provincia. Nel tempo sono stati attive oltre 60 persone, le sedi sono diventate 42, distribuite in 34 comuni della provincia. A fine 2025 sono stati rilasciati 6.012 Spid. "Ma il nostro impegno è andato oltre, con l’assistenza successiva alle persone che avevano necessità di cambiare la password, oppure avevano dimenticato le modalità di accesso e altro ancora – si legge in una nota – Stimiamo in 21mila i contatti complessivi post Spid dei nostri sportelli, in questi quattro anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

