Divampano le fiamme e bruciano le auto di due fratelli | indagini in corso

Nelle prime ore del mattino a Casarano, si sono verificati incendi che hanno coinvolto due auto di proprietà di due fratelli. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità dell'incendio. L’accaduto rappresenta un episodio che sta ricevendo attenzione da parte delle autorità locali, nell’ambito di approfondimenti ancora in corso.

CASARANO – Fuoco nelle prime del mattino con le fiamme divampate a Casarano e due auto andate bruciate: sono in corso i necessari approfondimenti investigativi per far luce su quanto accaduto nelle scorse ore nel centro salentino, dove attorno alle 5.30, sono intervenuti i carabinieri della.

Nella notte ad Atripalda, un'auto è andata a fuoco in via Tiratore intorno alle 3:30. L'incendio è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell'incendio o eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.

In Patagonia tutto brucia. Negli ultimi giorni più di 6 mila ettari nelle foreste della comarca di Chubut, sul fronte argentino, sono rimasti carbonizzati. Le prime fiamme divampano da fine dicembre, ma l'allarme incendi è scattato tra il 5 e 6 gennaio, fino all'eva

