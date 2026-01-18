Disforia di genere quando lo Stato resta a guardare | il Far West sui minori

La disforia di genere tra i minori è un tema di crescente attenzione, con dibattiti che coinvolgono aspetti medici, etici e sociali. Recentemente, negli Stati Uniti, il ministero della Salute ha vietato gli interventi farmacologici e chirurgici per i minori, sollevando riflessioni sulla regolamentazione e sulla tutela dei giovani. Un confronto che evidenzia le sfide di un campo complesso, dove le decisioni devono bilanciare cura, protezione e rispetto delle scelte individuali.

Il mese scorso, il ministero della Salute statunitense ha bandito gli interventi farmacologici e chirurgici per il cambio di sesso dei minori. Da anni, in mezza Europa, i governi che più si erano mostrati di manica larga sulla transizione di genere degli adolescenti hanno frenato bruscamente, in particolare sulla somministrazione di bloccanti della pubertà. In Italia, invece, una 13enne, negli ultimi giorni dell'anno scorso, ha cambiato sesso all'anagrafe: il tribunale della città di La Spezia ha dato infatti il via libera alla rettifica del suo atto di nascita e alla riassegnazione di un nuovo nome.

