Disastro ferroviario! Morti e feriti | cosa succede

Un incidente ferroviario ha coinvolto due treni ad alta velocità ad Adamuz, in provincia di Cordova, nell’Andalusia. L’incidente ha causato morti e feriti, suscitando preoccupazione tra le autorità e i cittadini. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’accaduto. Restano in corso le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un grave incidente ferroviario ha sconvolto l’ Andalusia: due treni ad alta velocità sono deragliati all’altezza della località di Adamuz, in provincia di Cordova, causando vittime e feriti. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Efe, che cita fonti della Guardia Civil. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha provocato almeno due morti e numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Il deragliamento e l’impatto tra i convogli. Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha confermato che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo il binario opposto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Incidente ferroviario, treno deraglia: decine di morti e feriti

Nella mattinata di domenica, un incidente ferroviario ha causato il deragliamento di un treno passeggeri. L’accaduto ha provocato numerosi feriti e diverse vittime, suscitando grande preoccupazione tra le autorità e la comunità. La vicenda rimane sotto indagine per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

